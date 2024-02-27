Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Şubat 2024 19:10
Gih birim hizmet süresi

Arkadaşlar hayırlı günler eşim belediyede çakılı kadro olarak çalışmakta şimdi ben görev yaptığım ilin hizmet süresini tamamladım 8 yıl doldu şimdi bu sene şark geldi şimdi ben örnek vereyim hakkariye gidip oranın hizmet süresinide tamamlamak zorundamiyim yoksa batıda çalıştığım yerin hizmet süresini tamamladığım için dilekçe verebilirmiyim


Polciv
Aday Memur
27 Şubat 2024 21:25

Bulunduğun yer hizmet süresi tamamsa ver dilekçeni bir aya gihsin

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