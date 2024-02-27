Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Şubat 2024 19:10
GİH MEMURLUĞU BİRİM HİZMET SÜRESİ

Arkadaşlar hayırlı günler eşim belediyede çakılı kadro olarak çalışmakta şimdi ben görev yaptığım ilin hizmet süresini tamamladım 8 yıl doldu şimdi bu sene şark geldi şimdi ben örnek vereyim hakkariye gidip oranın hizmet süresinide tamamlamak zorundamiyim yoksa batıda çalıştığım yerin hizmet süresini tamamladığım için dilekçe verebilirmiyim


Polciv
Aday Memur
27 Şubat 2024 21:25

Bulunduğun yer hizmet süresi tamamsa ver dilekçeni bir aya gihsin

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

27 Aralık'ta açığa alınan memurlar2024 Şubat ayı mazaret atamasıİdare mahkemesi iade kararıPolis maaşını duyunca, gülen zabıtaYan ödeme kararnamesiEgm Fetö idari soruşturmaFazla çalışma ücreti çok düşük kaldıİstanbul bu yıl şarka gönderir mi?İcra dosyası yıllık faiz miktarı nedir?Muğla hakkında bilgi

Sözlük

bizi mutlu eden yemekler 2 eti cicibebe 3 kendini yakmak 1 mauro icardi 5 Farklı bir meslek seçseydiniz bu hangisi olurdu? 3 Yalnızlık ihtiyacı 2 Sevgilinin farklı partnerle tango kursuna yazılması 4 necva 1 Bugün olanlar 6 uzun yol yolculuğu 5

Son Haberler

Ekonomide gözler enflasyon verilerindeBM: Gazze'nin kuzeyine 23 Ocak'tan bu yana insani yardım ulaştırılamadıİzmir'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandıBakan Uraloğlu: Konya'ya 55,6 kilometre raylı sistem hattı kazandırılacakGazze'nin kuzeyinde 2 bebek açlıktan öldü

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!