Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Şubat 2024 19:36
Yurtdışı Çıkışı

Değerli Hocalarım, bir lisede müdür başyardımcısıyım. 29 nisan gidiş 10 mayıs dönüş olarak almanyaya gideceğim. Biletlerimi de aldım. Ben, eşim ve 2 çocuğum olmak üzere yeşil pasaportumuz da var. İlk defa yurtdışına gideceğim için evrak veya uygulamalardan bilgim yok. Kaymakamlıktan izin almam gerektiğini diyen de var, yıllık iznini kullan git diyen de. Vize sorunu yok diye biliyorum. Başka dikkat etmem gereken bir şey var mı?

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