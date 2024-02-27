Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


27 Şubat 2024 19:38
Engelli vergi indirimi
Merhaba ben 7/1 lisans hemşireyim. Normal kpss ile atandım. Eğer rapor alırsam yüzde 70 verirler. Ne kadar vergi indirimi alırım.

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