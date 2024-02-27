Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Şubat 2024 20:04
Muğla hakkında bilgi
İlk tercih muğlayı yazmayı düşünüyorum çalışan arkadaşlar yorumlarsa sevinirim

Börteçine31
Aday Memur
27 Şubat 2024 20:20
kiralar 18/20 bin arası il merkezinde maaş bankası vakıfbank iş yoğunluğu orta seviye yazları bodrum marmaris geçiçi görevlendirme olur 20 gün kadar en ucuz kira yatağan ilçesinde en yüksek kiralar bodrum ilçesinde sakin ilçeleri seydikemer ula yatağan

baris37215
Aday Memur
27 Şubat 2024 20:22
teşekkür ederim fethiyeye tercih ediliyormu ilçe bazında
Börteçine31, 1 saat önce
kiralar 18/20 bin arası il merkezinde maaş bankası vakıfbank iş yoğunluğu orta seviye yazları bodrum marmaris geçiçi görevlendirme olur 20 gün kadar en ucuz kira yatağan ilçesinde en yüksek kiralar bodrum ilçesinde sakin ilçeleri seydikemer ula yatağan

hamlea26
Daire Başkanı
27 Şubat 2024 20:28

Muğla iş yönünden fena değil ama aşırı pahalı.Saglik ve eğitim ortanın altı.Aydın daha iyidir o bölgede.


Alemdarali
Genel Müdür
27 Şubat 2024 20:32
devrem merkezi önerirmisin peki eşim çalışıyor hastanede biti liseye giden biri 4 yaşında 2 çocuk var
Börteçine31, 1 saat önce
kiralar 18/20 bin arası il merkezinde maaş bankası vakıfbank iş yoğunluğu orta seviye yazları bodrum marmaris geçiçi görevlendirme olur 20 gün kadar en ucuz kira yatağan ilçesinde en yüksek kiralar bodrum ilçesinde sakin ilçeleri seydikemer ula yatağan

baris37215
Aday Memur
27 Şubat 2024 20:32
anladım muğla ilk tercihim olacak gelme ihtimali yüksek olur mu
hamlea26, 1 saat önce

Muğla iş yönünden fena değil ama aşırı pahalı.Saglik ve eğitim ortanın altı.Aydın daha iyidir o bölgede.


hamlea26
Daire Başkanı
27 Şubat 2024 20:34

Ama doğal güzelliği dersen Tabiki Muğla.


hamlea26
Daire Başkanı
27 Şubat 2024 20:36

O konuda bilgim yok.

baris37215, 1 saat önce
anladım muğla ilk tercihim olacak gelme ihtimali yüksek olur mu

baris37215
Aday Memur
27 Şubat 2024 20:37
teşekkür ederim
hamlea26, 56 dk. önce

O konuda bilgim yok.


Proletariat
Daire Başkanı
27 Şubat 2024 20:38
Merkez vakıf değil halkbankası, yaza doğru kiralar ortalama 20-25 olur en azından. Açıkçası ben tavsiye etmem. Kadrosu çok hoşuma gitmedi benim dayanışma yok denecek kadar az. Birde ilçe çıkma durumu olursa daha vahim olabilir. Bodrum marmaris gibi bir yer çıkarsa Kira bedeli yazdığım rakamların iki katı olabilir.
Börteçine31, 1 saat önce
kiralar 18/20 bin arası il merkezinde maaş bankası vakıfbank iş yoğunluğu orta seviye yazları bodrum marmaris geçiçi görevlendirme olur 20 gün kadar en ucuz kira yatağan ilçesinde en yüksek kiralar bodrum ilçesinde sakin ilçeleri seydikemer ula yatağan

baris37215
Aday Memur
27 Şubat 2024 20:39
devrem ilçe olarak fethiye tercih edilen bir ilçesimi
Proletariat, 54 dk. önce
Merkez vakıf değil halkbankası, yaza doğru kiralar ortalama 20-25 olur en azından. Açıkçası ben tavsiye etmem. Kadrosu çok hoşuma gitmedi benim dayanışma yok denecek kadar az. Birde ilçe çıkma durumu olursa daha vahim olabilir. Bodrum marmaris gibi bir yer çıkarsa Kira bedeli yazdığım rakamların iki katı olabilir.

Proletariat
Daire Başkanı
27 Şubat 2024 20:45
Fethiye eskiden tercih edilen bir yerdi ancak ekonomik açıdan he kadar sağlık lı olabilir orasını bilemem. Ben olsam muğla yı hiç düşünmezdim alternatif aydın veya denizli var. Eğer egeliyseniz hadi idare edilebilir ama uzak bir memleketliyseniz çokta tavsiye etmem. Şehir ilçeden bozma bir yer. Merkezde hiçbişey yok denecek kadar az. Genelde alkolün su gibi tüketildiği yerler sıkıntılı olduğu için orası da biraz dezavantaj gibi duruyor. Valla şu an yazdıklarımın 10 da 1 inin olabileceğini bilseydim yada birisi aydınlatsaydı gelmezdim buraya ben elimden geldikçe muğla ile ilgili bilgi akışında elimden geleni yapmaya çalışıyorum çünkü çoğu meslektaşımız kum deniz sahil köy kasaba vs vs vs düşünüyor hayal ediyor sir geliyor görevden birde tam yazın ortasında kafayı kaldıramayınca ben neden buraya geldim diye oluyor maalesef
baris37215, 53 dk. önce
devrem ilçe olarak fethiye tercih edilen bir ilçesimi

baris37215
Aday Memur
27 Şubat 2024 20:51
anladım haklısın o zaman çok tercih edilen bir il değil muğla pahalılıktan görevden dolayı
Proletariat, 47 dk. önce
Fethiye eskiden tercih edilen bir yerdi ancak ekonomik açıdan he kadar sağlık lı olabilir orasını bilemem. Ben olsam muğla yı hiç düşünmezdim alternatif aydın veya denizli var. Eğer egeliyseniz hadi idare edilebilir ama uzak bir memleketliyseniz çokta tavsiye etmem. Şehir ilçeden bozma bir yer. Merkezde hiçbişey yok denecek kadar az. Genelde alkolün su gibi tüketildiği yerler sıkıntılı olduğu için orası da biraz dezavantaj gibi duruyor. Valla şu an yazdıklarımın 10 da 1 inin olabileceğini bilseydim yada birisi aydınlatsaydı gelmezdim buraya ben elimden geldikçe muğla ile ilgili bilgi akışında elimden geleni yapmaya çalışıyorum çünkü çoğu meslektaşımız kum deniz sahil köy kasaba vs vs vs düşünüyor hayal ediyor sir geliyor görevden birde tam yazın ortasında kafayı kaldıramayınca ben neden buraya geldim diye oluyor maalesef

baris37215
Aday Memur
27 Şubat 2024 20:52
birde eşi çalışanları bodrum marmarise veriyorlar diyorlar o da korkutuyor beni muğla bazında atıyorum bir ilçesinde evin olsa dilekçe versen ilçe tercihinde onu dikkate alıyorlar mı ya da alırlar mı malum kiralar çok yüksek
Proletariat, 47 dk. önce
Fethiye eskiden tercih edilen bir yerdi ancak ekonomik açıdan he kadar sağlık lı olabilir orasını bilemem. Ben olsam muğla yı hiç düşünmezdim alternatif aydın veya denizli var. Eğer egeliyseniz hadi idare edilebilir ama uzak bir memleketliyseniz çokta tavsiye etmem. Şehir ilçeden bozma bir yer. Merkezde hiçbişey yok denecek kadar az. Genelde alkolün su gibi tüketildiği yerler sıkıntılı olduğu için orası da biraz dezavantaj gibi duruyor. Valla şu an yazdıklarımın 10 da 1 inin olabileceğini bilseydim yada birisi aydınlatsaydı gelmezdim buraya ben elimden geldikçe muğla ile ilgili bilgi akışında elimden geleni yapmaya çalışıyorum çünkü çoğu meslektaşımız kum deniz sahil köy kasaba vs vs vs düşünüyor hayal ediyor sir geliyor görevden birde tam yazın ortasında kafayı kaldıramayınca ben neden buraya geldim diye oluyor maalesef

Proletariat
Daire Başkanı
27 Şubat 2024 21:01
eğer ilk sıraya muğla yazarsanız gelme ihtimali abartısız söylüyorum %99. Merkez için şöyle bişey yapabilirsiniz velev ki yazdınız ve muğla geldi atlar gelir personel şubeye görüşüp merkezde kalmak istediğinizi eviniz olduğunuzu söylerseniz bir tık şansınız artabilir merkezde kalmak için ama kimse garantisini veremez bunun. Eşlerin ikisinde çalışıp merkezde kalanda çok var bodrum tarafına genelde bekar ve isteyen kişileri veriyorlar.
baris37215, 41 dk. önce
anladım haklısın o zaman çok tercih edilen bir il değil muğla pahalılıktan görevden dolayı

baris37215
Aday Memur
27 Şubat 2024 21:05
merkezden ziyade örneğin fethiyede evim var desem verme ihtimalleri olabilir o halde bodrum için öyleyse iyi valla ben karı koca çalışanları veriyorlar genelde diye duymuştum bilgiler için çok teşekkür ederim çok sağolasın
Proletariat, 31 dk. önce
eğer ilk sıraya muğla yazarsanız gelme ihtimali abartısız söylüyorum %99. Merkez için şöyle bişey yapabilirsiniz velev ki yazdınız ve muğla geldi atlar gelir personel şubeye görüşüp merkezde kalmak istediğinizi eviniz olduğunuzu söylerseniz bir tık şansınız artabilir merkezde kalmak için ama kimse garantisini veremez bunun. Eşlerin ikisinde çalışıp merkezde kalanda çok var bodrum tarafına genelde bekar ve isteyen kişileri veriyorlar.

Proletariat
Daire Başkanı
27 Şubat 2024 21:18
Ama dediğim gibi tayininiz çıkarsa gelip önceden bir görüşün derim kesin istediğiniz bir yer gelebilir diye kimse garanti veremez. hakkınızda hayırlısı olsun
baris37215, 27 dk. önce
merkezden ziyade örneğin fethiyede evim var desem verme ihtimalleri olabilir o halde bodrum için öyleyse iyi valla ben karı koca çalışanları veriyorlar genelde diye duymuştum bilgiler için çok teşekkür ederim çok sağolasın

baris37215
Aday Memur
27 Şubat 2024 21:20
tamamdır çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için sağolasın
Proletariat, 14 dk. önce
Ama dediğim gibi tayininiz çıkarsa gelip önceden bir görüşün derim kesin istediğiniz bir yer gelebilir diye kimse garanti veremez. hakkınızda hayırlısı olsun
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