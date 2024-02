Muğla hakkında bilgi

Fethiye eskiden tercih edilen bir yerdi ancak ekonomik açıdan he kadar sağlık lı olabilir orasını bilemem. Ben olsam muğla yı hiç düşünmezdim alternatif aydın veya denizli var. Eğer egeliyseniz hadi idare edilebilir ama uzak bir memleketliyseniz çokta tavsiye etmem. Şehir ilçeden bozma bir yer. Merkezde hiçbişey yok denecek kadar az. Genelde alkolün su gibi tüketildiği yerler sıkıntılı olduğu için orası da biraz dezavantaj gibi duruyor. Valla şu an yazdıklarımın 10 da 1 inin olabileceğini bilseydim yada birisi aydınlatsaydı gelmezdim buraya ben elimden geldikçe muğla ile ilgili bilgi akışında elimden geleni yapmaya çalışıyorum çünkü çoğu meslektaşımız kum deniz sahil köy kasaba vs vs vs düşünüyor hayal ediyor sir geliyor görevden birde tam yazın ortasında kafayı kaldıramayınca ben neden buraya geldim diye oluyor maalesef

Fethiye eskiden tercih edilen bir yerdi ancak ekonomik açıdan he kadar sağlık lı olabilir orasını bilemem. Ben olsam muğla yı hiç düşünmezdim alternatif aydın veya denizli var. Eğer egeliyseniz hadi idare edilebilir ama uzak bir memleketliyseniz çokta tavsiye etmem. Şehir ilçeden bozma bir yer. Merkezde hiçbişey yok denecek kadar az. Genelde alkolün su gibi tüketildiği yerler sıkıntılı olduğu için orası da biraz dezavantaj gibi duruyor. Valla şu an yazdıklarımın 10 da 1 inin olabileceğini bilseydim yada birisi aydınlatsaydı gelmezdim buraya ben elimden geldikçe muğla ile ilgili bilgi akışında elimden geleni yapmaya çalışıyorum çünkü çoğu meslektaşımız kum deniz sahil köy kasaba vs vs vs düşünüyor hayal ediyor sir geliyor görevden birde tam yazın ortasında kafayı kaldıramayınca ben neden buraya geldim diye oluyor maalesef

baris37215, 53 dk. önce devrem ilçe olarak fethiye tercih edilen bir ilçesimi