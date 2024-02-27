Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
27 Aralık'ta açığa alınan memurlar2024 Şubat ayı mazaret atamasıİdare mahkemesi iade kararıPolis maaşını duyunca, gülen zabıtaYan ödeme kararnamesiEgm Fetö idari soruşturmaFazla çalışma ücreti çok düşük kaldıİstanbul bu yıl şarka gönderir mi?İcra dosyası yıllık faiz miktarı nedir?Muğla hakkında bilgi
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!