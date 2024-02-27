Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


27 Şubat 2024 21:09
Cemre bu sefer uyuyan insanlığa düşsün. Ne toprağa, Ne suya , Ne de havaya! Sadece uyuyan insanlığa.

Cemre bu sefer uyuyan insanlığa düşsün.Ne toprağa,Ne suya ,Ne de havaya!Sadece uyuyan insanlığa...

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