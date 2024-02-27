Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


27 Şubat 2024 21:13
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TEĞMEN EŞ DURUMU
Arkadaşlar ben sözleşmeli öğretmenim tayin hakkım yok, eşim kura ile kktcye teğmen olarak atandı. Eşim benim sözleşme sürem bitene kadar benim yanıma tayin istebilir mi? ben sözleşmeli olduğum için tayin hakkım 3 sene dolana kadar yok

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