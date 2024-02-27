SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TEĞMEN EŞ DURUMU

Arkadaşlar ben sözleşmeli öğretmenim tayin hakkım yok, eşim kura ile kktcye teğmen olarak atandı. Eşim benim sözleşme sürem bitene kadar benim yanıma tayin istebilir mi? ben sözleşmeli olduğum için tayin hakkım 3 sene dolana kadar yok

Arkadaşlar ben sözleşmeli öğretmenim tayin hakkım yok, eşim kura ile kktcye teğmen olarak atandı. Eşim benim sözleşme sürem bitene kadar benim yanıma tayin istebilir mi? ben sözleşmeli olduğum için tayin hakkım 3 sene dolana kadar yok