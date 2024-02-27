Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Şubat 2024 21:15
Hizmet Birleştirme Yardım

Şuanda 4b olarak kamuda hizmet yapmaktayım askerliği 12 ay yedek subay olarak yaptım hizmet birleştirme dilekçesi verdim ve askerlik borçlanması çıktı bu durum yıllık izin almama engel midir borclanmayi ödemek gerekli mi ?

Çok Yazılan Konular

4/b sözleşmeli ikm istifa ettim dönüşüm varmıVardiyalı çalışma sistemi hakkındaKadroludan Sözleşmeliye Geçişte Yıllık İzin Hk.Sözleşmeli Personel Eş Durumu4b den 4b ye atanma28 Kasım kadro mağdurları için Memurlar.net destekAile bakanlığına yeni atanacağım eşim TSK'da subay bulunduğu şehire tayin isteyebiliyor muyumKoruma ve güvenlik mesai4/B Sözleşmeli Personel ve Kadrolu Memur Arasındaki Fark?kadroludan sözleşmeliye geçiş 4 sorum var?

Sözlük

beklenti içinde olmak 9 Toplumsal sorunlar 4 touch me not 1 şu an çalan şarkı 4 Bugün olanlar 6 araknofobi 1 The Mummy 1 festekiz 1 İletilerde yürümek 5 mağara 1

Son Haberler

Ekonomide gözler enflasyon verilerindeBM: Gazze'nin kuzeyine 23 Ocak'tan bu yana insani yardım ulaştırılamadıİzmir'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandıBakan Uraloğlu: Konya'ya 55,6 kilometre raylı sistem hattı kazandırılacakGazze'nin kuzeyinde 2 bebek açlıktan öldü

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!