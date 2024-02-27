Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Şubat 2024 21:33
tegmen ve 3 senesini doldurmayan ogretmen

Arkadaşlar 1,5 yıllık öğretmenim. eşim yeni teğmen oldu benim tayin hakkım 3 seneyi doldurmadığım için yok. Bu durumda teğmen olan eşim benim kadromun olduğu ile tayin isteyebilir mi? Asker eşini yanına çekebilen oldu mu


Memleketinogretmeni
Şef
27 Şubat 2024 21:48

Kurum üstünlüğü askeriyede.Öğretmen asker eşinin yanına gider.


semerci500
Aday Memur
27 Şubat 2024 21:50
Benim yönetmeliğimde sözleşmeli öğretmenin eşi sözleşmeli öğretmene tabidir diyor. Bu sebepten 3 sene eşim başbakan olsa bile tayin hakkım yok
Memleketinogretmeni, 2 saat önce

Kurum üstünlüğü askeriyede.Öğretmen asker eşinin yanına gider.


goztepe1923
Aday Memur
27 Şubat 2024 21:53

3 sene dolmadan gidemez maalesef.

Memleketinogretmeni, 2 saat önce

Kurum üstünlüğü askeriyede.Öğretmen asker eşinin yanına gider.


semerci500
Aday Memur
27 Şubat 2024 21:54
asker eşim benim kadromun olduğu ile gelemez mi
goztepe1923, 2 saat önce

3 sene dolmadan gidemez maalesef.

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