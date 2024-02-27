Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Şubat 2024 21:34
Batı tercihlerim tahmin yorum

Trafik rütbeli birisi olarak 1 Bolu 2 Düzce 3 sakarya 4 karabuk 5 ankara 6 yalova 7 istanbul planlamayı başkanlık yaptığı göz önünde bulundurulursa boluda personel ihtiyaç durumları nasıl? Lojman bu illerde fazla yok galiba Bilgilendirme olursa sevinirim


Ali9393
Aday Memur
27 Şubat 2024 21:49
sekerse karabükte takılır bence
Toplam 1 mesaj

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