Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Şubat 2024 21:34
Batı tercihlerim

Trafik rütbeli birisi olarak 1 Bolu 2 Düzce 3 sakarya 4 karabuk 5 ankara 6 yalova 7 istanbul planlamayı başkanlık yaptığı göz önünde bulundurulursa boluda personel ihtiyaç durumları nasıl? Lojman bu illerde fazla yok galiba Bilgilendirme olursa sevinirim


Ali9393
Aday Memur
27 Şubat 2024 21:49
sekerse karabükte takılır bence

police_eren
Memur
28 Şubat 2024 09:10

Bolu gelir bence


matrakk
Şef
28 Şubat 2024 13:40
Rütbeli olduğunuz için atmada neyi kriter alırlar onu bilemeyiz onun dışında bolu gelir diye düşünüyorum.

ColmanınBandanası
Aday Memur
28 Şubat 2024 14:27
Sakarya dan ötesi sekmez gibi

Gazipasa071983
Memur
28 Şubat 2024 14:28
İstanbul Hayırlı olsun.
Toplam 5 mesaj

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