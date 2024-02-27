Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Şubat 2024 21:51
Yd ara karar

İdareden 10 gün savunma yazısı talep etmişler bu olumlu bir şey mi

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