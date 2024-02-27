Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Şubat 2024 21:57
Eş durumu tayini hk.

Arkadaşlar eşim ile 20 aydır evliyim. İkimizin de ikameti aynı şehirde ancak ben her gün farklı şehire adliyeye gidip geliyorum. Eşim son 13 aydır sigortalı olarak çalışıyor, ben şimdi eşimin bulunduğu şehire eş durumundan tayin istesem çıkar mı? Bazı arkadaşlar eşimin evlendikten sonra çalışmaya başladığı için olumsuz sonuçlanacağını aktarıyor. Net bir bilgisi olan var mı ? Eşimin evlendikten sonra benim çalıştığım şehrin dışında farklı bir ilde çalışması tayine engel midir

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