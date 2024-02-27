İyi çalışmalar arkadaşlar bir sorum vardı

Kurumlararası nakil için nasıl bir yol izlenir vhki olan biri mühendislik bitirse başka kuruma nakil ile sınavsız mühendis olarak geçebilirmi

Kurumlararası nakil için nasıl bir yol izlenir vhki olan biri mühendislik bitirse başka kuruma nakil ile sınavsız mühendis olarak geçebilirmi