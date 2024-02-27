Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Şubat 2024 22:11
Üniversitede çift görev olunca maaş durumu nasıl olur?

Akademik personel iken ayrıca daire başkanlığı yapan birisinin maaş durumu ne olur? Çift bordro mu olur yoksa normal akademik personel bordrosuna ek bir kalem mi gelir?

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımTatil planları yapıldı mı?Şubat Ayı enflasyon tahmini?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi3600 sözü ne olduÖnlisans Kamuda işçiyim 28 Bin tl maaş2024 Kamu Personeli Mesai Saatleri Düzenlemesiteknisyen/tekniker göreve göre maaş (İşçilerin) 2024 Şubat Maaşlarını Yazar mısınız ?Promosyonların güncellenmesi gerekiyor.

Sözlük

mağara 1 1408 9 eşek şakası 1 işyerinde 60 kuruşa çay içen insan 2 salthom adası 1 kitabın sayfasını kıvırmak 1 identity 3 İyi hissetttirmek. 2 mauro icardi 5 istilacı bitki 1

Son Haberler

Bir günde 7 kadın cinayetiNemrut Krater Gölü NASA astronotlarının gözdesi oldu4 bin yıllık sarmaşık görenleri mest ediyorAnkara'da servis aracı devrildi, 1 asker yaralandı'Kafes-46' operasyonunda yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!