98/b ihraç psikiyatri

Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Geçmişte psikiyatri tedavisi ve ilaç geçmişim vardı mesleğe girerken bize bir form verdiler ve orada tedavi var mı ilaç kullandınmı gibisinden sorular mevcuttu başımızdaki abilere sordum benim var nasıl edeyim yazayım mı var diye onlarda son 2 yılında birşey yoksa yazıp mide bulandırma dediler yaklaşık 3 yıldır hiçbir problem yaşamamıştım iyileştim diye düşünüyordum ve ben forma bunu yazmadım. Meslekte iken uykusuz kaldığım ve rahat uyuyamadığım için hastaneye gittim sonrasında emniyet tekrardan bana dilim belirtir raporu aldırttı D dilimi verdiler silahım alındı yaklaşık 8 ay sivil olarak idari büroda çalıştım daha sonra sgk mesleğe girmeden önce vardı hastalık dedi ve emniyet o bildirmediğim raporu belirtip idareden durumu gizledi gerekçesiyle ve Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi 98/b den ihraç etti bu süreçte bilgisi olan varsa lütfen yardımcı olabilir mi? Şu kötü dar zamanda işsiz kaldığıma mı yanayım kamudan ihraç oldum diye doğru dürüst iş başvurusu yapamadığıma mı bilemedim.