Kurum Değişikleri hk

Merhaba ben kadrolu GİH olarak çalıştığım kurumdan tekniker olarak başka bir kuruma atandım. Üst kadro olduğu için gidip başlayabilirim. Şuan asil memurum gittiğim kurumda Ünvan kadro derece değiştiği için beni aday memur olarak mı başlatacaklar ? Yoksa asil olduğum için orda da asil olarak devam mı edecem? Teşekkür ederim

Merhaba ben kadrolu GİH olarak çalıştığım kurumdan tekniker olarak başka bir kuruma atandım. Üst kadro olduğu için gidip başlayabilirim. Şuan asil memurum gittiğim kurumda Ünvan kadro derece değiştiği için beni aday memur olarak mı başlatacaklar ? Yoksa asil olduğum için orda da asil olarak devam mı edecem? Teşekkür ederim