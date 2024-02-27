Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Şubat 2024 22:54
Kurum Değişikleri hk
Merhaba ben kadrolu GİH olarak çalıştığım kurumdan tekniker olarak başka bir kuruma atandım. Üst kadro olduğu için gidip başlayabilirim. Şuan asil memurum gittiğim kurumda Ünvan kadro derece değiştiği için beni aday memur olarak mı başlatacaklar ? Yoksa asil olduğum için orda da asil olarak devam mı edecem? Teşekkür ederim

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