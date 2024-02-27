Kurum değişikliği Hk.

Arkadaşlar Merhaba!. Ben bir Kurumda Vhki kadrosunda kadrolu asil memur çalışıyorum. Başka bir kuruma kadrolu tekniker olarak atandım. Kadro ve ünvan değişikliği oldu yeni başladığım kurum da aday memur olarak mu başlayacağım yoksa Asil memur olduğum yeni kurumda da geçerli mi olacak?

Arkadaşlar Merhaba!. Ben bir Kurumda Vhki kadrosunda kadrolu asil memur çalışıyorum. Başka bir kuruma kadrolu tekniker olarak atandım. Kadro ve ünvan değişikliği oldu yeni başladığım kurum da aday memur olarak mu başlayacağım yoksa Asil memur olduğum yeni kurumda da geçerli mi olacak?