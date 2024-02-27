Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


27 Şubat 2024 22:58
Kurum değişikliği Hk.
Arkadaşlar Merhaba!. Ben bir Kurumda Vhki kadrosunda kadrolu asil memur çalışıyorum. Başka bir kuruma kadrolu tekniker olarak atandım. Kadro ve ünvan değişikliği oldu yeni başladığım kurum da aday memur olarak mu başlayacağım yoksa Asil memur olduğum yeni kurumda da geçerli mi olacak?

Çok Yazılan Konular

Hizmetli Unvan Değişikliğiİl dışı naklen tayinde mehil süresiUnvan değişikliğinden sonra derecem aynı kaldıŞube müdürü ile mühendisin ek ödeme oranlarıKamuda Çalışan Lisans Mezunu Grafikerlerin (Grafik Tasarımcı) Özlük Hakları SorunuHava kuvvetleri Komutanlığı Sivil Memur TeknikerSağlık Bakanlığı gih il içi tayin hakkindaİyi çalışmalar arkadaşlar bir sorum vardıBoş teknisyen kadrosu olan yerler

Sözlük

Bucegi dağları 1 İyi hissetttirmek. 2 1408 9 Yalnızlık ihtiyacı 2 eti cicibebe 3 eşek şakası 1 Kahve makinesinin o kadar da gerekli bir icat olmaması 2 işi şansa bırakmamak 1 festekiz 1 hipnoterapi 1

Son Haberler

Bir günde 7 kadın cinayetiNemrut Krater Gölü NASA astronotlarının gözdesi oldu4 bin yıllık sarmaşık görenleri mest ediyorAnkara'da servis aracı devrildi, 1 asker yaralandı'Kafes-46' operasyonunda yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!