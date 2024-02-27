Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Şubat 2024 23:14
Anjiyo Hemşiresinin Hakları

Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesinde anjiyo hemşiresi olarak 1 yıldır çalışıyorum hastanemizde saçma bi şekilde mahkum servisi yok mahkum yattığı zaman erkek personellere mahkum nöbeti yazıyorlar bizler bakıyoruz sorum şu radyasyonlu birimde çalıştığım için başka birimde görevlendirmem sakıncalı değil mi bu konu hakkında döküman özlük haklarımı öğrenmek istiyorum yardımcı olur musunuz ?

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımTatil planları yapıldı mı?Şubat Ayı enflasyon tahmini?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi3600 sözü ne olduÖnlisans Kamuda işçiyim 28 Bin tl maaş2024 Kamu Personeli Mesai Saatleri Düzenlemesiteknisyen/tekniker göreve göre maaş (İşçilerin) 2024 Şubat Maaşlarını Yazar mısınız ?Promosyonların güncellenmesi gerekiyor.

Sözlük

mauro icardi 5 Marlon Brando 1 Kahve makinesinin o kadar da gerekli bir icat olmaması 2 Dinlenilme ihtiyacı 1 İletilerde yürümek 6 araknofobi 1 çok kahve içmek 3 Down olmak 2 Sarışın Kadın 3 kinizm 2

Son Haberler

Bir günde 7 kadın cinayetiNemrut Krater Gölü NASA astronotlarının gözdesi oldu4 bin yıllık sarmaşık görenleri mest ediyorAnkara'da servis aracı devrildi, 1 asker yaralandı'Kafes-46' operasyonunda yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!