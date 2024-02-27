BECAYİŞ HAKKI İÇİN WHATSAPP GRUBU KURULDU

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
İdari Personel Becayiş Hakkı2024 Naklen Atama Kontenjanlarıyök 26 şubat tarihli yazısı Üniversiteler arası nakil isteyenler yazsın..?Üniversitede boş kadroyu sınav için nasıl açtırılır?Arşiv araştırması sonuçlananlarÜniversite becayiş tek sayfaBelediyelere naklen geçişAkdeniz Üniversitesi sözleşmeli personel üniversite 4a tayin hakkı
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!