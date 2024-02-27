Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Şubat 2024 23:38
üniversiteler arası becayiş 1 Mart son
yök kurumları(üniversite hastanesi özellikle) arası kadrolu idari personele 4 yılını doldurma şartı ile tercih vereceğiniz 2 üniversiteye atama hakkı gibi bilgi dolaşıyor. dilekçeler için son gün 1 Mart. Bilgisi olan var mı

Çok Yazılan Konular

4/b sözleşmeli ikm istifa ettim dönüşüm varmıVardiyalı çalışma sistemi hakkındaKadroludan Sözleşmeliye Geçişte Yıllık İzin Hk.Sözleşmeli Personel Eş Durumu4b den 4b ye atanma28 Kasım kadro mağdurları için Memurlar.net destekAile bakanlığına yeni atanacağım eşim TSK'da subay bulunduğu şehire tayin isteyebiliyor muyumKoruma ve güvenlik mesai4/B Sözleşmeli Personel ve Kadrolu Memur Arasındaki Fark?kadroludan sözleşmeliye geçiş 4 sorum var?

Sözlük

Marlon Brando 1 Yalnızlık ihtiyacı 2 hipnoterapi 1 Hüsnü Mahalli 1 Pazar sabahı 2 ne verelim abime 2 kitabın sayfasını kıvırmak 1 Kahve makinesinin o kadar da gerekli bir icat olmaması 2 söz gümüşse sükut altındır 1 işyerinde 60 kuruşa çay içen insan 2

Son Haberler

Bir günde 7 kadın cinayetiNemrut Krater Gölü NASA astronotlarının gözdesi oldu4 bin yıllık sarmaşık görenleri mest ediyorAnkara'da servis aracı devrildi, 1 asker yaralandı'Kafes-46' operasyonunda yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!