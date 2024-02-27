üniversiteler arası becayiş 1 Mart son

yök kurumları(üniversite hastanesi özellikle) arası kadrolu idari personele 4 yılını doldurma şartı ile tercih vereceğiniz 2 üniversiteye atama hakkı gibi bilgi dolaşıyor. dilekçeler için son gün 1 Mart. Bilgisi olan var mı

yök kurumları(üniversite hastanesi özellikle) arası kadrolu idari personele 4 yılını doldurma şartı ile tercih vereceğiniz 2 üniversiteye atama hakkı gibi bilgi dolaşıyor. dilekçeler için son gün 1 Mart. Bilgisi olan var mı