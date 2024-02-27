Gündem \ Spor
Editörler : alex 10


27 Şubat 2024 23:52
Süper Lig Tahmin Yarışması 28. Hafta

Maç Başlangıcı : 1 Mart 2024 Saat: 20:00

Kasımpaşa-Sivas

Ankaragücü-İstanbul

Rize-Kayseri

Hatay-Fenerbahçe

Başakşehir-Samsun

Pendik-Konya

Beşiktaş-Galatasaray

Adana demir-Karagümrük

Antalya-Gaziantep

Alanya-Trabzon

Çok Yazılan Konular

Fenerbahçe -1907Süper Lig Tahmin Yarışması Gol KrallığıSüper Lig Tahmin Yarışması 27. HaftaNBA takip eden var mı?Türk Futbolunu Bitiren 4 Şahsiyet ; Aziz Yıldırım Demirören , Mustafa Denizli ve Fatih Terim'dir.

Sözlük

pringles 1 Dinlenilme ihtiyacı 1 çok kahve içmek 3 tereyağı 6 hacamat 5 mağara 1 söz gümüşse sükut altındır 1 Bi mola 2 kinizm 2 eti cicibebe 3

Son Haberler

'Literatürde güç kavramı yerine çoğunlukla hangi kavram tercih edilir?' sorusuyla elenen aday haklı bulundu28 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıApple, elektrikli otomobil çalışmalarını iptal ediyorBir günde 7 kadın cinayetiNemrut Krater Gölü NASA astronotlarının gözdesi oldu

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!