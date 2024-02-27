Harcirah hk..

Arkadaşlar benim bir sorunum var. Kısaca durumumu anlatayım.. Şimdi ben Sağlık Bakanlığı nda görevliyim. 2023 yılı içerisinde Temmuz ayında İstanbul dan trabzon a Engellilere tanınan tayin hakkı" ndan faydlanarak gelmiş durumdayım.. Trabzon a gittiğimde 15 20 günde harcırah ım hesaplanarak ödendi o noktada bir sorun olmadı. Ancak ben yeniden ailevi sebepleri gerekçe göstererek İstanbul a dönüş yapmak istediğimde tayin talebim kabul edildi. Ve 2023 aralık ta İstanbul a geldim. Bana çıkış yaptığım hastane harcırah ımı gitiğim yerden ödeneceğini söylemişti. Tam 3,5 ay oldu halen daha yatırılmadı. Bu süre içerisinde maaşım zamanında yatmasına rağmen Harcırah "Ödenek gelmedi" denilerek yatırılmıyor. Koskoca hastane nin 13 sene hizmet verdiğim kurumun bana her ay tıkır tıkır ödediği maaşımın yarısı kadar bile tutmayan ve yasal olarak hak etmiş olduğum "Bordrosunu dahi imzaladığım" harcırah ödemesini yapacak parası kasa da yokmuş, Ödenek bekliyormuş.. Kuruma yazdım, Cimer e yazdım her yere bildidrim hiç kimse bir açıklama yapmıyor. İdare Ödenek gelmedi diyor geldiği zaman yatıracağız diyor. Hayır yani merak ediyorum. FED de mi basılıyor bu para? Cumhurbaşkanlığı kararnamesi mi gerekio anlayamadım. Buna benzer bir rezalet yaşayan meslektaşlarım var mı acaba. Üstelik Engelli memur olduğum halde yapıyorlar bana bunu. Bilgisi olan arkadaşlar beni aydınlatırsa memnun olacağım.. SAYGILARIMLA..