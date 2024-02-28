Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Şubat 2024 00:22
Şark tercihlerim

VAN BİTLİS ARTVİN DİYARBAKIR ŞIRNAK AĞRI HATAY YORUNLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM


Rıfkıpolis
Aday Memur
28 Şubat 2024 01:13

İpka yoksa Diyarbakır hayırlı olsun

Toplam 1 mesaj

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