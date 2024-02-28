Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Şubat 2024 01:28
Eş durumu belgesi mevzuatına uygun değil

663 45/A eş durumu belgesi ilgili mevzuatı şartlarını karşılayan mahiyette olmayan , diye bir red sebebi geldi. Bu tam olarak ne demek

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