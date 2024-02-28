Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Şubat 2024 07:09
Ek ders doldurma
Bu kadar basit bir mevzu, ancak bu kadar karmaşık hale getirilebilir. Bunun mantığını anlatan bir makale var mı? Öğretmenlerin ek dersleri, nöbet saatleri, puantajı nasıl yazılıyor? çizelgeyi öğreten kurs murs verilmeli...

ayzıtt90
Aday Memur
28 Şubat 2024 07:38
bunun cvbını ben de merak ediyorum..
Toplam 1 mesaj

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