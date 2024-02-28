Ek ders doldurma

Bu kadar basit bir mevzu, ancak bu kadar karmaşık hale getirilebilir. Bunun mantığını anlatan bir makale var mı? Öğretmenlerin ek dersleri, nöbet saatleri, puantajı nasıl yazılıyor? çizelgeyi öğreten kurs murs verilmeli...

Bu kadar basit bir mevzu, ancak bu kadar karmaşık hale getirilebilir. Bunun mantığını anlatan bir makale var mı? Öğretmenlerin ek dersleri, nöbet saatleri, puantajı nasıl yazılıyor? çizelgeyi öğreten kurs murs verilmeli...