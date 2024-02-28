Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Şubat 2024 09:29
Eğitim durumu tayininden geldikten sonra?

Merhaba arkadaşlar. Eğitim durumu tayinine giden bir personel 1 yılda kalan derslerini verip ataması olan ile geri geliyor. Bu personel geri geldiğinde iller arası tayine başvurabiliyor mu 2 yıl beklemeden?


m4l4y4
Aday Memur
28 Şubat 2024 09:51

mazeret tayini başka normal tayin başka yılda 2 defa 1 mazeret 1 normal tayin olabilir

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