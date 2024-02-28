Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


28 Şubat 2024 09:57
Emeklilikte yaşı bekleyerek emekli olma

2010 atanan kadın memur yaşı beklemek üzere istifa etmesi için 20 yıl mı çalışmalı 25 yıl mı bazı yerlerde 20 yazıyor bazı yerlerde 25

Çok Yazılan Konular

İl dışı naklen tayinde mehil süresiHizmetli Unvan DeğişikliğiŞube müdürü ile mühendisin ek ödeme oranlarıSağlık Bakanlığı gih il içi tayin hakkindaİyi çalışmalar arkadaşlar bir sorum vardıBoş teknisyen kadrosu olan yerlerKamuda Çalışan Lisans Mezunu Grafikerlerin (Grafik Tasarımcı) Özlük Hakları SorunuHava kuvvetleri Komutanlığı Sivil Memur Tekniker

Sözlük

Yalnızlık ihtiyacı 2 şu an çalan şarkı 4 Senin inancın benim yaşam tarzımı etkileyemez 2 işi şansa bırakmamak 1 araknofobi 1 tereyağı 6 Bi mola 1 uzun yol yolculuğu 1 Down olmak 2 The Mummy 1

Son Haberler

Prof. Dr. Naci Görür: O bölge çok kötü bir zemin üzerindeTFF'de sürpriz istifa! Görev değişikliği resmi siteden açıklandıDış ticaret açığında büyük gerilemeİzmir'deki FETÖ operasyonunda 3 gözaltıHazine ve Maliye Bakanlığından 1212 kumar sitesi için suç duyurusu

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!