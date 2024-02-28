FETÖ SADECE ADLİ SORUŞTURMA

Arkadaşlar cümleten selamlar 13 yıllık polis memuruyum. Yaklaşık 1 buçuk sene önce organize şubeden arandım ve ifademin alınacağı söylendi malum konudan. İçerik şuydu polis okulu döneminde sınıfımdan açığa alınmış bir şahısın verdiği ifadede ?şurda mangal yaptık ve sınıfın yarısından çoğu buradaydı? diyip rastgele isimler saymış benim ismimi de vermiş. Hiç gitmediğim bir yerde mangala katılmışım demesine göre. Ben ifade verirken bile savcılık kyok kararı vermiş ama yine de ifademi aldılar. Haliyle polnete şüpheli olarakı ifade eklendi.Ve ben gitmediğim için kendimi bildiğim için etkin pişmanlığı dahi reddettim. Neyse ki sorum şu. Şimdi ben bu durumdan nasıl kurtulabilirim. Bu şahıs bana resmen iftira attı aram da hiç iyi değildi. Kimse şimdi haline şükret ihraç olmadın demesin. Hiç katılmadığım bir toplantı yüzünden meslekte ne duruma düştük.Bana lütfen akıl verin. Bu çocuğa iftiradan dava mı açmalıyım? Ne yapmalıyım. Hiç bir şubede çalışamıyorum. Şubeyi napacaksın demeyin mesele şube değil düştüğümüz durum. Ne yapacağımı şaşırdım. Lütfen bilgi sahibi olanlar cevap yazsın .( ayrıca adli soruşturmam oldu, idari hiç olmadı bu da enteresan)