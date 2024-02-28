Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Şubat 2024 11:05
Jandarmada 1 Sene Yedek Subay Yaptıktan Sonra, Sözleşmeli Personel Olunca Yıllık İzine Etki Edip Etm

Etki ediyor mu, etmiyor mu? Buna yönelik emsal karar elinde olan var mı

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