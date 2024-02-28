Mesleki Çalışmalar Ramazan Bayramına denk geliyor?

Arkadaşlar öncelikle herkese iyi günler, iyi çalışmalar

Malum Bakanımız Nisan dönemindeki mesleki çalışmaların yüz yüze yapılacağını ifade etmişti. Bununla birlikte yine malumunuz seminer dönemi Ramazan Bayramı'na denk gelmekte. Salı arefe günü öğleden itibaren resmi tatil olduğunu düşündüğümüzde sadece pazartesi ve salı günlerinin yeterli olmayacağı çok açık. Bakan "söyledim bir kere" deyip lafını yememek adına yine de o iki gün için okulda olacak der mi, bilmiyorum.

Bu konuda gözümden kaçan resmi bir açıklama oldu mu? Baktım ama denk gelmedim, yine de sormak istedim.

Resmi bir açıklama yoksa da; yorumunuz nedir? O hafta 9 gün birleştirilir mi? (ve tabii ki bu seminer çalışmalarının online olması demek)