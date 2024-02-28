Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Şubat 2024 11:23
Mesleki Çalışmalar Ramazan Bayramına denk geliyor?

Arkadaşlar öncelikle herkese iyi günler, iyi çalışmalar

Malum Bakanımız Nisan dönemindeki mesleki çalışmaların yüz yüze yapılacağını ifade etmişti. Bununla birlikte yine malumunuz seminer dönemi Ramazan Bayramı'na denk gelmekte. Salı arefe günü öğleden itibaren resmi tatil olduğunu düşündüğümüzde sadece pazartesi ve salı günlerinin yeterli olmayacağı çok açık. Bakan "söyledim bir kere" deyip lafını yememek adına yine de o iki gün için okulda olacak der mi, bilmiyorum.

Bu konuda gözümden kaçan resmi bir açıklama oldu mu? Baktım ama denk gelmedim, yine de sormak istedim.

Resmi bir açıklama yoksa da; yorumunuz nedir? O hafta 9 gün birleştirilir mi? (ve tabii ki bu seminer çalışmalarının online olması demek)


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
28 Şubat 2024 11:58

Ben asıl Haziran seminerlerini merak ediyorum


Peyami.safa81
Aday Memur
28 Şubat 2024 11:59

Tatil 9 gün olur. Seminer çevrimiçi olur.


ayzıtt90
Aday Memur
28 Şubat 2024 12:03
ben biletlerimi aldım umarım çevirimiçi olur :)

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
28 Şubat 2024 12:13
o da kurban bayramına geliyor. bu sene seminer için okula gitmeyeceğiz anlaşılan, online olacak.
Deniz Kum Güneş, 1 saat önce

Ben asıl Haziran seminerlerini merak ediyorum

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