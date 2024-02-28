Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Şubat 2024 12:10
Ya 12 saat derse giren birini milli eğitim gorevlendirmesini iptal edebilir mi?

Norm fazlasiyim ve 12 saat giriyorum.baska okula gönderdiler bebegim 6 aylik olacak iptal isteğinde bulunabilir miyim?


Kardankadinim
Aday Memur
28 Şubat 2024 12:12

Görevlendirildiğim okulda başladım ama zorlanıyorum ders programi vs


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
28 Şubat 2024 12:28

21 saate kadar gorevlendirebilirler

Kardankadinim, 57 dk. önce

Görevlendirildiğim okulda başladım ama zorlanıyorum ders programi vs

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