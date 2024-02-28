Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Şubat 2024 12:13
Sözleşmeli memurluktan istifa ettim sağlık bakanlığı şoför alımına başvurabilirmiyim

10 gün önce istifa ettim ambulans şoförü olabilirmiyim?

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