Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Şubat 2024 12:37
İstanbul Bölge idare mahkemesi

arkadaşlar kriter kod vs İstanbul 2. bim den iade alan var mı gerçekten ? yereli kazandım ve göreve başladım. ama İstanbul bim için aşırı umutsuzum. İstanbul bim de dosyası olan bekleyen karar verilen ne kadar sürdü karar ne oldu bilgi verirse sevinirim

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