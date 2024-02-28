Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Şubat 2024 12:54
Öğretmen - Hemşire Eş Durumu

Merhaba değerli memur abilerim ablalarım

Kız arkadaşım hemşire olarak bu sene atandı. Ben ingilizce öğretmenliği için kpss hazırlanıyorum. Ola ki puanlarımız denk gelmedi ve farklı şehirlere düştük. Eş durumu tayini için kız arkadaşımın 1. senesi dolduğunda eş durumu tayini isteyebiliyor mu? Ya da aynı yere atanmamız için ne zaman evlenmemiz gerekiyor?

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