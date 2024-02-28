Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Şubat 2024 13:35
temizlik personeli maas

bu işkur aracılığıyla alınacak olan 4d temizlik işçileri ne kadar maaş alır tahmini bilgisi olan var mı ?


cinar35
Aday Memur
28 Şubat 2024 15:14

Doktordan sonra o arkadaşlar geliyor düşün gerisini aldığı ekler bile emekliliğe yansiyor

Toplam 1 mesaj

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