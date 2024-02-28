Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Şubat 2024 13:40
Jandarma personeline yapılan zam

Jandarma personeline 6800 TL net zam yapıldığına dair haberler var arkadaşlar, doğruluk payı varmı? Haberlerde gectigi söyleniyor.


ByAstsubay
Memur
28 Şubat 2024 13:43
bekliyoruz dedikodu çok var bakalım
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