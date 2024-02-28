Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Şubat 2024 14:12
Gönüllü şark için gönderilme durumu

İlk şark görevini yaptım. Batıda ilçede zorunlu görev süremi doldurdum evliyim. 2.şark için gönüllü Van diyarbakır malatya hatay yazdım. Gönderilme durumu neye göre belirleniyor ?

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