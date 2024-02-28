Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Şubat 2024 14:12
Depresif nöbet

Arkadaşlar görüşleriniz benim için çok önemli ben uzun süredir çok kötüydüm yaşadıklarımdan iş yerinde herşey üst üste geldi artık hayattan zevk almaz oldum canım hiç bişey yapmak istemiyordu aklıma kötü kötü düşünceler geliyor herşeyi kafaya takıyordum en sonunda psikiyatri ye gitmeye ikna oldum özel bi psikiyatri ye gittim profesöre doktor bana durumumun çok kötü olduğunu neden bu kadar geç kaldığımı söyledi ve bi kaç ilaç verdi. Bende hemen ertesi gün Devlet hastanesine giderek durumu oradaki psikiyatri doktorunada anlattım hatta doktorum bulunduğum yerdeki doktora verilmek üzere not hazırlamıştı onuda verdim ve devlet hastanesi bana *depresif nöbet* tanısıyla 30 gün heyet raporu verdi ve ben iş yerime giderek raporu verdim birim amirim ile görüştüm silahımı teslim ettim Şimdi bu süreçte beni bekleyen neler benimle aynı tanıyı almış arkadaşlar ne yaptı yada başından neler geçti Sizlerden ricam bilen arkadaşlar yardımcı olursa çok mutlu olurum


yinemiamcalar
Memur
28 Şubat 2024 14:58

Allah şifalar versin. Geçmiş olsun


Ragıp Gelibolu
Memur
28 Şubat 2024 15:06

Öncelikle Allah şifa versin.

Büyük ihtimalle 30 günlük raporun bittikten sonra Dilim Belirtir Rapor için hastaneye sevk edilirsin. Oradaki doktorların kararına göre işlem yapılır.

D dilim alırsan sivil memur ya da emeklilik tercihi olur.

Diğer dilimlerde çalışmaya devam edersin.

BUnların hiçbirini düşünme şu anda, sadece kendini ve hastalığını düşün. Senden, ailenden, hayatından önemli birşey yok.

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