Arkadaşlar görüşleriniz benim için çok önemli ben uzun süredir çok kötüydüm yaşadıklarımdan iş yerinde herşey üst üste geldi artık hayattan zevk almaz oldum canım hiç bişey yapmak istemiyordu aklıma kötü kötü düşünceler geliyor herşeyi kafaya takıyordum en sonunda psikiyatri ye gitmeye ikna oldum özel bi psikiyatri ye gittim profesöre doktor bana durumumun çok kötü olduğunu neden bu kadar geç kaldığımı söyledi ve bi kaç ilaç verdi. Bende hemen ertesi gün Devlet hastanesine giderek durumu oradaki psikiyatri doktorunada anlattım hatta doktorum bulunduğum yerdeki doktora verilmek üzere not hazırlamıştı onuda verdim ve devlet hastanesi bana *depresif nöbet* tanısıyla 30 gün heyet raporu verdi ve ben iş yerime giderek raporu verdim birim amirim ile görüştüm silahımı teslim ettim Şimdi bu süreçte beni bekleyen neler benimle aynı tanıyı almış arkadaşlar ne yaptı yada başından neler geçti Sizlerden ricam bilen arkadaşlar yardımcı olursa çok mutlu olurum