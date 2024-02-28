Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Şubat 2024 14:16
8. yargı paketinde İnfaz Korumalar neden yer almadı ?

on anda 7. yargı paketinden İnfaz Korumaları çıkarmışlardı onca söz verildi neden 8. yargı paketinde yer almadık ?

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