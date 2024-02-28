Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


28 Şubat 2024 14:36
Kontrol Teşkilatlarını da kontrol etmek için bir kontrol heyeti kurulmalı

- Kontrol teşkilatları neden yapılan imalatları kontrole gitmiyor?

- Kontrol teşkilatları neden hep ankaradan oluşturuluyor taşradan hiçkimse görevlendirilmiyor?

- Yarım kalmış imalatlar nasıl oluyorda kabul ediliyor?

- Projeler neden diğer birimlerle paylaşılmıyor?

-Yapılmamış işleri yapılmış gibi gösterip nasıl hakediş alabiliyorlar?

-Müfettişler neden hakediş kontrolünü imalat yerlerinde yapmıyor?

Durum gerçekten çok kötü arkadaşlar...

Birinin buna dur demesi gerekiyor.

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