Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Şubat 2024 15:40
2008 sonrası öğretmen olup ,2008 öncesi yedek subay olanların durumu

benim gibi bu durumda olanların durumu nedir ?

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