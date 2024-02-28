Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Şubat 2024 15:47
2024 Seçim Görevlendirmeleri

Hiç belli olan oldu mu arkadaşlar. Seçim görevlendirmesi alan oldu mu?


Karizmaunl
Şube Müdürü
28 Şubat 2024 16:25

Bu acele niye. Daha 32 gün var. Görevler 10 gün kala tebliğ edilse yine sıkıntı olmaz


sozdemir37
Memur
28 Şubat 2024 16:34

e devletten bakabilirsiniz (seçim görevi yazınca çıkar ) listeler belli oldu ama daha onaylanmadı.

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