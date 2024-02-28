Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Şubat 2024 16:00
Psikiyatri dilim Raporu

Hâlihazırda polis memuru olarak görev yapmaktayım. 6 ay önce psikiyatri tarafından dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı konuldu. Bu ay içinde dilim belirtir raporu almak için heyet karşısına çıktım. Sizce sonuç ne olur arkadaşlar ?

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