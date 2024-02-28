Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


28 Şubat 2024 16:07
üniversite ünvan değişikliği sınavı

merhaba arkadaşlar;

bilgisayar programcılığı mezunuyum yök tarafından yapılacak olan görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavını için talepte bulunacağım fakat tekniker mi programcı kadrosuna başvuru yapmalıyım karar veremedim.

tekniker ve programcı kadrosunun soruları farklı konuda fikri olan varsa aydınlatma yaparsa sevinirim.

yök geçmiş sınav sorularını bulabilir miyiz?

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