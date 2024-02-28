KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


28 Şubat 2024 16:18
Röntgen atama

Kpss 82.4 ile röntgenden atanma şansım olur mu sizce önlisans

Çok Yazılan Konular

Sağlık Bakanlığı şoför alımıİstanbul alım açmayan hastanelerTıbbi Görüntüleme 2024/5

Sözlük

kinizm 2 şu an çalan şarkı 3 touch me not 1 Bucegi dağları 1 Kahve makinesinin o kadar da gerekli bir icat olmaması 2 Kutadgu Bilig 1 Köyde olsam. 2 identity 3 antidepresan 1 aile psikoloğu 4

Son Haberler

Bitcoin'in fiyatı Kasım 2021'den bu yana ilk kez 60 bin doları geçtiTartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldüren şüpheli yakalandıOkul müdürü ve oğlu otobüste yaşlı çifti darp etti, müdür tutuklandıBakan Tunç: Bugün yargımız her zamankinden daha bağımsız ve tarafsızdırCadde esnafından örnek davranış; İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın

Editörün Seçimi

2024 Şubat ayı mazaret atamasıRöportaj - kimkin2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?MEB GYS Tercih%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki en büyük sıkıntı nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!