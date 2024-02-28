Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


28 Şubat 2024 16:35
Ünvan değişikliği şartları?

Herkese merhabalar. 3 yıllık belediye personeliyim. Üniversiteye geçtim 1.5 ay oldu. Mühendis mezunuyum. Mühendis kadrosuna ünvan değişikliği ile geçiş yapabilir miyim? Kadro derecesi ya da üniversite de çalışma süresi gibi şartlar var mıdır acaba? Şimdiden teşekkürler.

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