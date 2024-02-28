Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Şubat 2024 16:58
Kadrolu İKMDEN Sağlığa Geçiş

Merhaba Adalet bakanlığı kadrolu infaz korumayım. Sağlık bakanlığına atanacağım diplomalı bölümüme. İstifa sürecim nasıl olacak bilgi almak istiyorum. Ne zaman istifa etmem gerekiyor kimisi hemen et diyor kimisi zimmete düş öyle istifa et diyor.

Şimdi istifa etsem zimmete belki 4 5 ay geç düşecem ne yapacam o sürede ve birisi de istifa etmezsen zimmete düşmezsin kadrolu oldugun için dedi ama çok saçma geldi

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