Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Şubat 2024 17:10
Ek ders sorunu

Idare ekders listesinde ismimi bulamadim ozelden donus yaptim obur ay cift ekders alirsin dediler boyle bisey olur mu


parismoskovalondra
Memur
28 Şubat 2024 17:44
Olmaz, bağlı olduğun milli eğitime git şikayet et.

xemal
Aday Memur
28 Şubat 2024 17:56

Sorun olmaz sayın hocam. Alabilirsiniz bir dahaki ay. Maddi olarak sizin için sorun olmayacaksa bir dahaki ayi bekleyin derim. Muhtemelen ilçe onaylamıştır. Tekrar onay kaldirmamak için size bir dahaki ay alırsınız demişlerdir. Ayrıca burda her şeye hemen şikayet edin diyen kusursuzlara!!! bakmayın. Hepimiz insaniz. Herkesin hatasi veya eksikliği olabilir. Maddi sıkıntı yaşamayacaksaniz bir sorunolmaz.


energy2
Aday Memur
28 Şubat 2024 18:54

Halletmisler

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