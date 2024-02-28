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Editörler : oto-danisman-expert


28 Şubat 2024 17:12
Kocaeli Derince satılık Arsa

Derince ilçesinde bulunan çarşıya yakın, 176 m2, 3,5 kat ve 1.2 emsal, konut imarlı, köşe parsel satılıktır. Fiyat 2.000.000... İstanbul Çatalca taraflarındaki yerler ile takas düşünülür.

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